Una serata ‘Tra Politica & Polemica, la Satira gode!', conduce Stefano Bini

Venerdì 12 agosto, alle 21, presso la Pro Loco di Grosseto, una serata tra il serio e il faceto, tra una polemica politica e una risata satirica



Grosseto: Il conduttore e giornalista Stefano Bini (nella foto sotto) sarà alla guida di una serata all’insegna del giornalismo, della politica, della satira e della televisione. Ospiti dell’evento i giornalisti Igor Righetti e Giuseppe Malara, e l’ideatore de 'Le più belle frasi di Osho', Federico Palmaroli.





Igor Righetti, oltre ad essere il nipote di Alberto Sordi, è un noto giornalista radiofonico e di carta stampa, che però non ha mai disdegnato la televisione, tra comparsate al Maurizio Costanzo Show, Domenica Live e alcune conduzioni su Rai2. Per anni è stato al timone del Comunicattivo, trasmesso su Rai Radio1, mentre ora è in forza a Rai Isoradio con L’autospoppista.

Giuseppe Malara è un giornalista di lungo corso, con un passato al Tg1 e ora inviato politico del Tg2. Stimato in Rai, come in altre tv, Malara sa raccontare la politica come nessun altro, in maniera dettagliata, pacata e mai sopra le righe.

Federico Palmaroli è un personaggio televisivo e creativo social e della carta stampata che, grazie a Le più belle frasi di Osho, con estrema ironia e vena satirica è riuscito a conquistare un grandissimo pubblico, che va dai giovanissimi a target più adulti; una presenza che riserverà certamente molte sorprese.

Stefano Bini, autore e conduttore televisivo, al timone della serata, lo abbiamo visto alla guida di trasmissioni come Community su Rai Italia, Il lato Positivo su Rai2 e ora è attualmente in onda su Food Network (canale 33) con Wild Food Maremma, ogni venerdì dalle 8:40; ha all’attivo collaborazioni con Cioè, Il Giornale e Libero.





La serata non si concluderà con il mero evento ma i nostri quattro protagonisti si fermeranno anche dopo; Igor Righetti e Federico Palmaroli firmeranno i loro libri, messi a disposizione dalla Libreria Mondadori di Grosseto, mentre Giuseppe Malara e Stefano Bini saranno a disposizione per firmare autografi e per domande su giornalismo e televisione. Un evento che interessa giovani e anziani, famiglie e bambini, e dà alla città di Grosseto l’opportunità di capire meglio le evoluzioni politiche, televisive e satiriche delle prossime settimane, che si preannunciano molto “calde” e intrise di aspettative e curiosità. Riflessioni ma anche risate, racconti ma anche polemiche, per una serata dedicata alla leggerezza e a storie mediatiche importanti.

Appuntamento dunque venerdì 12 agosto, alle ore 21, con l’evento tra POLITICA & POLEMICA, la SATIRA gode, con Stefano Bini, Igor Righetti, Giuseppe Malara e Federico Palmaroli. Prima dell’inizio dell’evento, piccolo buffet di assaggi di prodotti tipici maremmani, concernenti cibo e vino.