Una serata rock all’interno della rassegna “Cavallerizza in Musica”

Venerdì 18 luglio: “Tutta colpa di Vasco” in concerto alla Cavallerizza di Grosseto Grosseto: Il rock italiano più amato è pronto a risuonare tra le mura storiche della Cavallerizza: venerdì 18 luglio alle ore 21.30, la cover band “Tutta colpa di Vasco” accende il palco con un concerto tributo a Vasco Rossi che promette energia pura e grandi emozioni. L’evento fa parte della rassegna estiva “Cavallerizza in Musica”, promossa dall’Associazione Culturale Polis 2001 in collaborazione con l’Istituzione Le Mura di Grosseto. Un viaggio musicale tra i successi intramontabili del Blasco, da Vita spericolata a Siamo solo noi, passando per Sally, Albachiara e molti altri brani simbolo della storia del rock italiano. A portare sul palco la potenza e l’autenticità del suono vaschiano sarà la band Tutta colpa di Vasco, formata da: Floriano Nanni – voce Francesco Polizzi – chitarra Silvio Cuviello – chitarra Luca Cianci – basso Francesco Favilli – batteria Daniele Domenichini – tastiere Una formazione affiatata e coinvolgente, capace di ricreare l’atmosfera dei grandi concerti live di Vasco. Ingresso €10 – gratuito per i bambini. Un’occasione imperdibile per gli amanti del rock, da vivere sotto le stelle nella suggestiva cornice della Cavallerizza di Grosseto. Per info e prenotazioni: Associazione Culturale Polis 2001 asscultpolis2001@libero.it +39 347 2299737 Seguici



