Una serata per Gaza. Incontro con testimonianze

Orbetello: In questi tempi in cui gli alti rappresentati delle istituzioni europee e mondiali parlano di guerra con estrema disinvoltura c'è sempre più urgenza di partecipare al dibattito pubblico per far circolare informazione su ciò che nel mondo sta succedendo. Per questo ad Orbetello si è costituito in forma spontanea il Laboratorio per la Pace. C'è l'esigenza di creare nuovi luoghi di partecipazione dopo che il sistema dei partiti non riesce più a rappresentare grandi parti della popolazione e l'astensionismo ne è la tragica messa in scena.



«Questa falla nel sistema politico - si legge nella nota - ha generato anche una polarizzazione nel sistema informativo in cui i grandi gruppi editoriali sono sempre più orientati verso un restringimento dei punti di vista. O sostieni bianco o sei nero, o sostieni i bombardamenti israeliani o sei un terrorista di Hamas, ma la realtà è decisamente più complessa.

Quindi il Laboratorio per la Pace sente il bisogno di modi differenti per partecipare ed informarsi. Espressione di questo è l'incontro organizzato per Sabato 13 aprile alle 18.30 al Centro Culturale Paragrano in Piazza Plebiscito, 10 ad Orbetello. Il tema dell'incontro è ciò che sta succedendo a Gaza e quello che è successo fino ad oggi in Palestina. Sono stati invitati per portare la loro testimonianza Meri Calvelli, Manolo Luppichini e Corinna Vicenzi».

Calvelli è una cooperante che vive e lavora da molti anni nella Striscia di Gaza. Membro della ACS (Associazione di Cooperazione e Solidarietà) e direttrice del Centro di scambio culturale italo-palestinese intitolato a Vittorio “Vik” Arrigoni. Luppichini anch'esso cooperante della ACS, è anche un videomaker da anni frequentatore delle terre palestinesi che ha preso parte alla Carovana Solidale a Rafah con una delegazione di ONG e parlamentari ed hanno constatato il dramma umanitario generato dalla guerra e dal blocco degli aiuti operato da Israele. Vicenzi è una storica attivista di Donne in Nero, movimento pacifista nato a metà anni'80 in Israele per protestare contro l'occupazione illegale delle terre dei palestinesi. Vicenzi ha alle spalle una fitta frequentazione dei territori palestinesi tra cui la Cisgiordania.

Durante l'incontro verranno proiettati video e si parlerà delle condizioni di vita che i palestinesi subiscono da decenni in una terra da cui sono via via sempre più sradicati. Gli ospiti invitati saranno a disposizione per rispondere a ogni chiarimento anche durante i loro interventi, così che si possa creare un dibattito.

L'ingresso è libero.