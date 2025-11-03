Una serata indimenticabile tutta dedicata al Tango

Sabato scorso si è vissuta una serata davvero indimenticabile, interamente dedicata al Tango.

Orbetello: La prima parte si è svolta all’Artemare Club, dove tante tanguere e alcuni tangueros hanno brindato con bollicine e gustato la pizza “& Core”, serviti con simpatia dal comandante Daniele Busetto, affiancato dal bravo fotografo e ristoratore Andrea Busonero.

Sullo schermo principale della sede del sodalizio sono state ammirate le numerose esibizioni dei “maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello, proiettate dai loro video su YouTube. Durante la serata sono stati anche presentati in prestito i volumi della Biblioteca del Tango, mentre alle signore sono stati offerti mazzi di peperoncini, dono dell’associazione per ricordare l’avvio della mostra dedicata a due libri sull’argomento appena inaugurata.

La festa è poi proseguita al New Line di Orbetello, dove si sono susseguite numerose tandas e qualche cortina caraibica (e non solo), accompagnate dalle selezioni musicali del TDJ Giampaolo Campodonico, che ha anche esposto l’ironico grande manifesto dei “10 Mandamientos del Tango”.

Infine, a mezzanotte, come in una vera favola di Cenerentola, il comandante Busetto ha trovato una scarpetta — anzi, due — appartenenti a un’affascinante tanguera andata via improvvisamente... E così, la bella storia continua!



