Una serata indimenticabile tra natura, stelle e solidarietà all’Argentario

Oltre sessanta partecipanti alla passeggiata naturalistica promossa dal Rotary Club Monte Argentario e dalla Misericordia di Porto S. Stefano: emozioni, scoperte e un forte senso di comunità.

Porto Santo Stefano: Grande successo di partecipazione per la serata del 22 agosto u.s. promossa dal Rotary Club Monte Argentario e dalla Misericordia di Porto S. Stefano. Grazie alla perfetta sinergia con diverse associazioni del territorio, l’iniziativa ha superato ogni aspettativa: non solo l’obiettivo è stato raggiunto, ma l’adesione del pubblico è stata così ampia da rendere necessario chiudere le iscrizioni con largo anticipo.

Oltre sessanta persone hanno preso parte alla passeggiata naturalistica guidata da Fabio Cianchi, presidente dell’associazione Occhio in Oasi, affiancato da quattro collaboratori e guide ambientali. Lungo il percorso i partecipanti hanno potuto conoscere la storia, la natura e le peculiarità del Monte Argentario, osservando con emozione giovani pigliamosche (piccoli passeriformi migratori transahariani), la splendida ninfa del corbezzolo – la più grande farfalla ninfalide europea – il misterioso succiacapre, piccoli scorpioni, gechi verrucosi, scolopendre e persino un gruppo di cavalieri d’Italia in volo migratorio.

La serata è proseguita con l’arrivo al Forte del Pozzarello, dove altri partecipanti si sono uniti al gruppo dei camminatori. Per la prima volta dopo oltre cinquant’anni il Presidio è stato illuminato, offrendo un colpo d’occhio straordinario che lo ha reso simile ad un set cinematografico. Qui i volontari dell’Officina del Gusto – Presidi di Toscana, guidati da Doriana Costagliola, AnnaRita Alocci e Piera Capitani, hanno preparato un buffet ricco di sapori autentici del territorio.

Quando il buio ha creato le condizioni ideali, gli sguardi si sono rivolti al cielo. Luciano Pettini, presidente dell’Associazione Astrofili della Costa d’Argento, ha condotto i presenti in un affascinante viaggio cosmico, arricchito dalle immagini dell’astrofotografa Ulli Fee Wittur e dal programma Stellarium. Prezioso anche il contributo di Danilo Terramoccia, che ha raccontato aneddoti e curiosità storiche legate alla presenza militare nel Forte.

Il momento più emozionante è stato l’osservazione diretta della galassia di Andromeda e, poco dopo, di Saturno appena sorto: uno spettacolo che ha suscitato meraviglia e applausi sotto il cielo stellato dell’Argentario.

La presidente del Rotary Club Monte Argentario, Lucia Bracci, e il Governatore della Misericordia, Roberto Cerulli, rivolgono un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno reso possibile questa esperienza e ai numerosissimi partecipanti che hanno condiviso la magia della serata.