Una serata di musica a Scarlino Scalo

Scarlino: Una serata dedicata alla musica siciliana, e non solo, con tanti ospiti. Sabato 20 luglio alle ore 21 in piazza Gramsci a Scarlino Scalo è in programma “Sicilia in musica”, evento promosso dall'associazione Scarlino Soccorso con il patrocinio del Comune di Scarlino. L'ingresso è gratuito. Ad intrattenere il pubblico sarà un gruppo di musicisti del territorio: a cantare le melodie siciliane sarà Francesco Alonge, accompagnato da Roberto Batistini alla chitarra, Valerio Radi alla fisarmonica, con la voce narrante di Giuliana Ramazzotti. E non solo: dopo l'esibizione del primo gruppo, sul palco saliranno Franco Morosini, Emilio Minucci e Franco Damiani per un viaggio nella musica di ieri.