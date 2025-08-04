Una serata dedicata a Mozart con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e la pianista Onay

Lunedì 4 agosto il concerto nel chiostro della Chiesa di San Francesco. Direttore Piero Romano

Grosseto: L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna in concerto lunedì 4 agosto alle ore 21.15 nel chiostro della Chiesa di San Francesco, a Grosseto, con una serata dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart. L'ensemble, diretto da Piero Romano, eseguirà due tra le opere più popolari del celebre compositore austriaco: il Concerto n. 21 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K. 467 e la Sinfonia n. 38 in Re maggiore “Praga” K. 504. Per l'occasione si esibirà con l'orchestra la pianista turca Gülsin Onay.

I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto, e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima dello spettacolo.

Il direttore d'orchestra Piero Romano si è esibito in concerto con numerosi artisti di fama internazionale, tra i quali Gregory Porter, Sergey Krylov, Aldo Ciccolini, Stefano Bollani, Roberto Cappello, Luis Bacalov, Katia Ricciarelli, Serena Autieri, Claudio Sgura, Luciano Ganci, Claudio Santamaria, Noa, Max Gazzè, Ray Chen, Tony Hadley, Chiara Civello e Natalie Clein. Anima continuamente nuovi progetti che rinnovano il mondo della musica: è sua l’idea dei “Quadri sonori”, un modo nuovo di concepire la musica al pari di un’opera figurativa che, composta su commissione, viene collocata e ascoltata esclusivamente nel luogo per il quale nasce. Nel ruolo di direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia ha creato una delle istituzioni concertistiche orchestrali più importanti d’Italia. Si è esibito in prestigiose sale internazionali tra cui la Carnegie Hall di New York, l'Auditorium nazionale di Madrid (alla presenza della Regina di Spagna), il Palacio de Bellas artes di Città del Messico, la Comédie Française di Parigi e l'Oriental Art Center di Shanghai. Dal 2014 al 2017 è stato direttore del Conservatorio “Duni” di Matera. Attualmente è docente di Pratica e lettura pianistica al Conservatorio di Matera.

Gülsin Onay, pianista turca, si è diplomata a Parigi a 16 anni. La sua carriera internazionale ha toccato 80 Paesi di tutto il mondo, dal Venezuela al Giappone. Ha tenuto concerti nei principali centri musicali, come il Concertgebouw di Amsterdam, la Filarmonica di Berlino, la Konzerthaus di Vienna, la Queen Elizabeth Hall e la Wigmore Hall di Londra, la Salle Gaveau di Parigi, la National Gallery of Art di Washington e il Miller Theatre di New York. Si è esibita come solista con le più importanti orchestre, come l’English Chamber Orchestra, la Royal Philharmonic, la Japan Philharmonic, la Filarmonica di San Pietroburgo, la Tokyo Symphony e l’Orchestra sinfonica di Vienna. Molti compositori contemporanei le hanno dedicato opere e suoi concerti sono stati trasmessi da radio e televisioni europee e negli Stati Uniti. Detiene il titolo di “Artista di Stato” in Turchia, dove per molti anni è stata solista ufficiale dell’Orchestra sinfonica presidenziale di Ankara. È consulente artistico del Festival internazionale di musica classica e Accademia Gümüşlük dalla sua fondazione nel 2004.

Nella foto il direttore d'orchestra Piero Romano