Una ruota panoramica per ammirare Bolsena e il lago

La struttura è stata installata nel parcheggio di largo Bruti

Bolsena: È tornata Bolsena l’attrazione che incanta adulti e bambini: la ruota panoramica, installata nel parcheggio di largo Bruti, è pronta a regalare emozioni e panorami mozzafiato a cittadini e visitatori. Alta 30 metri, la giostra domina il paesaggio, offrendo una vista unica sul centro storico e sul lago. Con 20 cabine da sei posti ciascuna, garantisce un’esperienza confortevole e sicura per tutti. Per rendere la visita ancora più speciale, la ruota dispone anche di una cabina VIP e una cabina accessibile alle persone con disabilità, nel pieno rispetto dell’inclusività e dell’accessibilità. La giostra presenta al centro un grande e moderno schermo Led.

È dotata di 3.000 luci Led multicolori di ultima generazione, che creano illuminazioni suggestive e dinamiche. “La ruota panoramica rappresenta non solo un’occasione di svago e divertimento, ma anche un nuovo punto di osservazione privilegiato per ammirare le bellezze del nostro territorio da una prospettiva inedita – dichiara il sindaco Andrea Di Sorte -. Siamo convinti che iniziative come questa, insieme a quelle messe in atto in questi anni per la crescita della cittadina, quali la tutela del paesaggio e la riqualificazione urbana, possano contribuire concretamente a rafforzare l’appeal turistico di Bolsena, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva”.

La ruota panoramica rimarrà fino al 2 giugno. Il sabato, la domenica e i festivi sarà aperta dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 21; nei giorni feriali dalle 14 alle 20.