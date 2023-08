Una piccola Anna Oxa domina Dilettando a Scarlino

In finale anche la disciplina del flag pole con Golden Girlm. La puntata su Toscana Tv martedì 22 agosto alle 21.30 e sabato 26 alle ore 21 su Siena Tv

Scarlino: Una notevole capacità vocale e interpretativa hanno consentito a Bianca Boldrini di vincere la quarta puntata del tour estivo di “Dilettando con Avis”, la trasmissione condotta da Carlo Sestini, che la settimana scorsa ha fatto tappa a Scarlino grazie all’Avis di Gavorrano-Scarlino e al contributo dell’Amministrazione comunale. La serata, organizzata in piazza del Mercato, ha visto la presenza di un pubblico numeroso che ha potuto assistere alle performance dei dilettanti delle quali ha avuto la meglio la giovanissima cantante follonichese Bianca Boldrini alla prese con “Quando nasce un amore”.

La seconda posizione è invece andata alla esibizione di Flag Pole di Golden Girl, Veronica. Terzo posto e premio simpatia per altri due cantanti, Francesco Luzzi impegnato in “Tango” di Tananai e Discor.dya con “Ciao, ciao” de “La rappresentante di lista”. «È stata una serata di altissimo livello – ha commentato il presidente dell’Avis di Gavorrano-Scarlino, Alessandro Ciacci – che ci ha permesso di parlare di donazione e di intercettare alcuni futuri donatori. È bellissimo riuscire a sensibilizzare facendo divertire le persone, perché si entra con una maggiore facilità nelle corde più profonde dell’anima». Prima del verdetto, applausi a scena aperta per la performance del comico e cabarettista, Arcangelo Pastore. Oltre al conduttore, la simpatia di Paco Perillo, assistito dalle due vallette, Francesca Magdalena Giorgi e Vanessa Guadagno. Le altre esibizioni sono state quelle delle cantanti Laura Ligas e Giulia Bianchi, di Santiago alla batteria che ha accompagnato la sorella Alisea, e dei ballerini “Le Magnifiche 5”, Paola e Milo ed Emanuele Ferrone.

«È stata una serata divertente e ricca di emozioni – dichiara il sindaco Francesca Travison – e inoltre ha dato la possibilità a tante persone di avvicinarsi al grande lavoro di Avis. Ringrazio tutto lo staff e l’associazione».

Le puntata scarlinese sarà dunque trasmessa da Toscana Tv martedì 22 alle ore 21.30 e mercoledì 23 alle 23.55, da Siena Tv sabato 26 alle 21 e domenica 27 alle 14. Per chi perdesse le puntate in tv, c’è la possibilità di rivedere il tutto su Teatro Tv, oppure sulle emittenti Telemarche e TVA Campania.