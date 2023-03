Attualità Una "Passeggiata amatoriale" per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica 20 marzo 2023

20 marzo 2023 142

142 Stampa



Redazione Grosseto: “Camminare è aprire frontiere... vieni a passeggiare con noi!”. Con questo spirito i volontari della Croce Rossa di Grosseto invitano le associazioni e la cittadinanza all’evento promosso per la prossima domenica 26 Marzo. L’iniziativa, alla seconda edizione dopo il successo dell’anno scorso, è nata nel 2022 dalla volontà di ricordare due straordinari volontari e carissimi amici Letizia e Paolo, scomparsi in quel triste anno, e si prefigge lo scopo di coinvolgere tutti coloro che vorranno godersi una straordinaria passeggiata partendo alle 10:00 dal Centro Commerciale Aurelia Antica di Grosseto, addentrandosi nel Parco della Maremma sull’argine dell’Ombrone, per arrivare fino alla spiaggia di Marina di Alberese. Ai partecipanti, che si ritroveranno alle 8:30 per le iscrizioni, sarà consegnato un kit, offerto un ristoro all’arrivo nel parco e richiesto un piccolo contributo allo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di un’ambulanza di Emergenza Pediatrica. Il rientro da Marina di Alberese sarà garantito dagli autobus della nostra associazione alle 15:00 e alle 16:00. Un appuntamento da non perdere! Per informazioni ed adesioni contattare, entro il 22 Marzo, Angela (328 752 9124) o Silvia (388 651 2220) Nel rispetto della normativa che ne impedisce l’ingresso nel Parco, non sono ammessi animali alla passeggiata. Il comitato CRI di Grosseto fornirà assistenza lungo tutto il percorso. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Una "Passeggiata amatoriale" per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica Una "Passeggiata amatoriale" per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica 2023-03-20T10:48:00+01:00 257 it “Camminare è aprire frontiere... vieni a passeggiare con noi!”. Con questo spirito i volontari della Croce Rossa di Grosseto invitano le associazioni e la cittadinanza all’evento di domenica 26 Marzo. PT1M /media/images/volantino-passeggiata050323.jpg /media/images/thumbs/x600-volantino-passeggiata050323.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 20 Mar 2023 10:48:00 GMT