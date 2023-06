Attualità Una nuova struttura per La Farfalla 12 giugno 2023

Redazione Grosseto: "Da oggi Grosseto e la sua provincia sono più ricche. Non si tratta di Prodotto Interno Lordo e non stiamo parlando di attività commerciali. La Farfalla ha aperto le sue ali alla città e da oggi la struttura di Villa Elena è a disposizione di chi si avvicina ai servizi che la Farfalla offre". Queste le prima parole del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell'assessore Sara Minozzi presenti ieri alla cerimonia di inaugurazione della struttura, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Fausto Turbanti. Terapia del dolore, sostegno psicologico, palestra, aiuto ai familiari che vivono il momento della necessità di un'assistenza. Un luogo dove i bambini potranno avere un sostegno anche ludico grazie alla collaborazione con Mantica; insomma, un ambiente dove le famiglie potranno essere ospitate nei sei monolocali messi a disposizione dall'associazione la Farfalla. Come si produce la ricchezza? Offrendo i monolocali alle famiglie che ne avranno la necessità, talvolta anche nell'ambito di un percorso oncologico, per uno dei propri cari. Al termine del soggiorno nessuna tariffa. Tutto sarà rimesso alla disponibilità di ciascuno attraverso una eventuale donazione. "Una ricchezza che non ha valore". Queste le parole del Vicepresidente dell'associazione La Farfalla e Presidente della Fondazione Villa Maria Elena Ets che ha realizzato e messo a disposizione la struttura. "Una soddisfazione grandissima; un prezioso obiettivo sociale raggiunto che costituisce un autentico vanto per ogni amministratore", ha aggiunto il Presidente Fausto Turbanti.

"Una risposta ai bisogni del territorio - concludono il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore Sara Minozzi - Un grande passo nella direzione della solidarietà. Grosseto da oggi ha un ulteriore valore aggiunto!"

