Ambiente Una nuova postazione per gli inerti nel centro di raccolta dei rifiuti de La Pieve 10 febbraio 2023

10 febbraio 2023 118

118

Redazione Gli scarti dell’attività di costruzione e demolizione dovranno essere solo domestici come previsto dalle norme

Scarlino: Nel centro di raccolta dei rifiuti de La Pieve è possibile conferire anche gli scarti di piccoli interventi di edilizia. La struttura è aperta ogni martedì e sabato dalle 8 alle 13 e si trova a Scarlino Scalo nella zona artigianale de La Pieve. «Sei Toscana ha accettato la nostra richiesta di ampliare il servizio e dare l’opportunità ai cittadini di conferire nel centro di raccolta anche gli scarti di piccoli interventi di ristrutturazione o costruzione», spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli. Si tratta infatti nello specifico di “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, prodotti esclusivamente da piccoli interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione e per conferimenti di quantitativi non superiori a 4 secchi”. Per maggiori informazioni sulla tipologia di scarto è possibile utilizzare il portale di Sei Toscana (www.seitoscana.it), inserendo nella home page il nome del proprio Comune e cliccando poi nella sezione dedicata al centro di raccolta. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ambiente Una nuova postazione per gli inerti nel centro di raccolta dei rifiuti de La Pieve Una nuova postazione per gli inerti nel centro di raccolta dei rifiuti de La Pieve 2023-02-10T10:18:00+01:00 202 it Gli scarti dell’attività di costruzione e demolizione dovranno essere solo domestici come previsto dalle norme PT1M /media/images/centro-raccolta-rifiuti-sei-toscana.jpg /media/images/thumbs/x600-centro-raccolta-rifiuti-sei-toscana.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 10 Feb 2023 10:18:00 GMT