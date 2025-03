Una nuova Panchina rossa a Poggio Murella

Manciano: Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, si terrà l’inaugurazione della "Panchina rossa" contro la violenza sulle donne. La cerimonia avrà luogo alle ore 10.00 nella strada principale di via Sasso Rosso a Poggio Murella.

L’evento è un’importante iniziativa simbolica volta a sensibilizzare la comunità sulla necessità di contrastare la violenza di genere e a promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza. La panchina rossa rappresenta un monito permanente e un luogo di riflessione per tutta la cittadinanza.

Alla cerimonia interverranno le autorità locali e il donatore della panchina, Federico Losapio. Sono inoltre previste letture a cura di Irene Paoletti, seguite dai saluti dell’associazione Olympia de Gouges, che gestisce il Punto di ascolto di Manciano per il supporto alle vittime di violenza.

Ad arricchire l’evento, la scuola di danza Fit’n Dance Academy organizzerà un coinvolgente flashmob, mentre la Filarmonica P. Mascagni di Poggio Murella offrirà un accompagnamento musicale.

Al termine della manifestazione, i partecipanti saranno invitati a un rinfresco al Bar Centrale.

«L'8 marzo non è solo una giornata di celebrazione, ma un’occasione per rinnovare il nostro impegno nella lotta contro la violenza di genere – dicono dall’Amministrazione comunale –. La panchina rossa che inauguriamo è un simbolo concreto di memoria, sensibilizzazione e speranza. Il nostro Comune vuole essere in prima linea nel promuovere una cultura del rispetto e della parità, affinché nessuna donna debba mai sentirsi sola o indifesa».

Il Comune di Manciano invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere insieme questo momento di riflessione e impegno contro la violenza sulle donne.