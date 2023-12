Una nuova mostra e un corso d’arte per la rassegna “Abitare le cose/Artisti e collezioni a Grosseto”

Al Polo Le Clarisse venerdì 15 dicembre doppio appuntamento con l’inaugurazione dell’esposizione “La collezione d'arte della Fondazione Il Sole” e la lezione d’arte del direttore Mauro Papa



Grosseto: Al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura è in programma il terzo appuntamento della rassegna “Abitare le cose. Artisti e collezioni a Grosseto”. Venerdì 15 dicembre alle ore 18 sarà infatti inaugurata la mostra “La collezione d'arte della Fondazione Il Sole” e il direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa, terrà una lezione su “Le opere della scuola napoletana nella collezione d'arte moderna della Fondazione Il Sole”.

L'incontro è gratuito: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 (dal giovedì alla domenica, ore 10-13 e 17-20) o scrivere una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

La mostra espone quattro opere della collezione della Fondazione Il Sole – firmate da Renato Barisani, Gerardo Di Fiore, Carmine Di Ruggiero e Guglielmo Longobardo – donate all’ente nato a Grosseto all’inizio del 2002. La Fondazione Il Sole è formata da gruppo di genitori e familiari di persone con disabilità e di volontari che condivide lo stesso approccio positivo alla disabilità, rifuggendo ogni atteggiamento pietistico per individuare soluzioni che garantiscano autonomia, percorsi di socializzazione e di inserimento lavorativo alle persone con diverse abilità, nella convinzione che tutti i problemi si possano affrontare e che l’obiettivo sia quello di convivere con questa condizione nel modo più sereno e costruttivo possibile.

La mostra che resterà nelle sale fino a domenica 7 gennaio, sarà aperta il giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (domenica 24 e domenica 31 dicembre chiusura alle 18). Il costo d’ingresso è 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura).

«La collezione d'arte contemporanea della Fondazione Il Sole – dichiara Mauro Papa – è espressione della cultura e dell'impegno di due artisti grossetani d'adozione, Antonella Giordano e Andrea Massaro. A loro è riconducibile l'idea originale di dotare la Casa famiglia "Il Sole" di una raccolta d'arte contemporanea in grado di stimolare la creatività dei residenti e di attivare, attraverso la creazione di una struttura dalle ambizioni museali, un proficuo e continuo contatto con l'esterno. All'incontro parteciperà anche Antonella Giordano».

«L'arte cura il corpo e l'anima – dichiara la vicepresidente della Fondazione il Sole Flavia Cianferoni –. Credo fortemente che l'incontro tra disabilità e arte generi bellezza. Ringrazio gli artisti Antonella Giordano e Andrea Massaro per averci donato numerose opere che in questi anni hanno reso la nostra Fondazione una vera e propria galleria d'arte addolcendo le giornate del nostri ragazzi e dei nostri operatori. Ringrazio il direttore Mauro Papa che ha voluto portare parte della collezione della Fondazione il Sole all' interno del Polo Le Clarisse. Per noi è un grande onore poter far conoscere alla cittadinanza l'importanza e la bellezza delle opere che vivono con noi nelle nostre giornate».