Una notte da brivido nel cuore di Grosseto: torna la visita guidata più attesa, tra misteri, leggende e antiche paure

Grosseto: Venerdì 31 ottobre, alle ore 21.30, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la “Grosseto Misteriosa”, l’ottava edizione della suggestiva visita guidata in notturna del centro storico cittadino organizzata da ConfGuide Confcommercio Grosseto.

Un percorso affascinante e inquietante allo stesso tempo, che condurrà i partecipanti alla scoperta dei luoghi nascosti e delle storie più oscure della città: edifici scomparsi, sepolture longobarde, antichi ospedali, cimiteri, luoghi di esecuzione e tutte quelle paure che nei secoli hanno segnato la vita dei grossetani.

“Ogni anno scopriamo un lato nuovo della città, che riesce a sorprendere anche chi la conosce da sempre – commentano da ConfGuide Confcommercio Grosseto –. La curiosità e la partecipazione del pubblico ci confermano quanto la storia, anche nei suoi aspetti più misteriosi, sappia ancora affascinare e unire le persone”.

Il ritrovo è fissato davanti alla Cattedrale di Grosseto, con partenza alle ore 21.30.

La partecipazione è possibile solo su prenotazione, da effettuarsi esclusivamente via e-mail all’indirizzo: fabiolafavilli@yahoo.it.

La prenotazione è vincolante e, nel primo giorno lavorativo successivo all’evento, sarà inviato lo scontrino fiscale.

La visita – della durata di circa due ore – si svolgerà anche in caso di pioggia.

Dato il contenuto e gli argomenti trattati, l’esperienza non è adatta ai bambini.

Il costo è di 10 euro a persona, con pagamento diretto alla guida, Fabiola Favilli.

Per chi ama il mistero e le storie nascoste tra le vie del centro, un’occasione imperdibile per vivere Grosseto come non l’avete mai vista… e forse, mai immaginata.



