Una Navicella atterra a Porto Ercole

Sabato 20 settembre pomeriggio agli occhi stupiti di tanti tra loro il cav Piero Buselli che ha scattato le foto per Artemare Club è apparso nella Marina di Porto Ercole un mezzo in acqua tra le barche che sembrava una navicella spaziale; era bensì una delle imbarcazioni straordinarie di Lazzarini Design Studio.

Porto Ercole: Ci racconta il comandante Daniele Busetto dai suoi dati dell’Archivio storico Yachting che il mini-yacht è disegnato da Pierpaolo Lazzarini, è l’ Hyper-Sport Jet Capsule, misura 8,15 metri di lunghezza per 3,44 metri di larghezza, è ispirato alle navicelle spaziali, a muoverlo è un potente propulsore jet. Pierpaolo Lazzarini è un designer viterbese noto nel mondo nautico per i suoi progetti più che innovativi, come Colossea, mega yacht sorta di stazione di attracco galleggiante per un dirigibile staccabile o Avanguardia ispirato al Mazinga, con una torre di controllo sospesa sull'imbarcazione come se fosse la testa di un cigno. Un altro avvistamento nautico straordinario di Artemare Club, grazie ai suoi tanti yacht hunters, che fanno l’Argentario un vera “perla” dello yachting!



