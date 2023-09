Politica Una mozione per l'istituzione del "Garante delle disabilità" 6 settembre 2023

Follonica: Il consigliere comunale Daniele Pizzichi ha presentato una mozione per chiedere l'istituzione della figura del garante comunale della disabilità. «Il Garante della disabilità - scrive Pizzichi - ha acquisito negli ultimi anni una notevole importanza in tutto il nostro paese, alcune regioni e molti comuni in Italia hanno già istituito questa figura, mi auguro che anche il comune di Follonica possa fare lo stesso. Come riportato nella mozione il Garante della disabilità "opera al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone disabili, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell’autonomia personale, con particolare attenzione all’inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta". Sul tema disabilità nell'ultimo consiglio comunale è stata approvata una mia mozione per l'adesione da parte del comune di Follonica alla piattaforma CUDE per semplificare la mobilità alle persone con disabilità attraverso l'adesione a questo sistema unico di riconoscimento delle targhe dei veicoli su tutto il territorio nazionale e senza dover ogni volta richiedere permessi aggiuntivi. Con questa mozione, che verrà portata nel prossimo consiglio comunale invece viene richiesto al sindaco e alla giunta di "istituire la figura del Garante dei Diritti della Persona Disabile al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale per giungere a una reale inclusione delle persone disabili nella vita cittadina". Il Garante della disabilità è una figura che ha il compito di concretizzare i principi per la realizzazione di una reale inclusione sociale, presenti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità».

