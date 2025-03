Una mostra in auditorium e un’opera donata alla Pediatria dell’ospedale di Grosseto

Inaugurata sabato 1 marzo all’Ospedale di Grosseto «Fragore», la mostra con i dipinti di Umberto Tripodi. Le opere resteranno visibili nell’auditorium del «Misericordia» fino al 22 marzo, con un’appendice espositiva anche nell’atrio del reparto di Pediatria.

Grosseto: «Nella giornata internazionale contro ogni discriminazione la domanda da porsi è: quanto fragore c’è nella fragilità e nell’impotenza di qualcuno che viene discriminato, magari a causa della propria disabilità? Che rumore fa la fragilità della sofferenza di chi vive il disagio e la discriminazione di una qualsiasi disabilità fisica o cognitiva presente dalla nascita o derivante da una malattia che direttamente o per le terapie che richiede, fa trasformare l’aspetto

e la propria libertà di movimento?» ha affermato il conosciuto pittore durante la presentazione dell’evento.

L’iniziativa promossa da Umberto Tripodi con il patrocinio dell’Azienda Usl Toscana sud est ha il doppio obiettivo: quello culturale, con l’esposizione di dipinti e quello più prettamente solidale, perché una delle opere pittoriche verrà donata alla Uoc di Pediatria dell’ospedale grossetano.

«Ringrazio Umberto Tripodi per aver coinvolto anche il nostro reparto in questa iniziativa - dichiara Susanna Falorni, direttrice Uoc Pediatria di Grosseto - ci sembra un gesto di grande generosità e siamo tutti particolarmente sensibili ai temi trattati e ai significati di queste creazioni».

«Il nostro ospedale è anche un luogo in grado di ospitare attività culturali ed espositive - dichiara il direttore medico del presidio Misericordia, Michele Dentamaro - siamo lieti che molti artisti come Umberto Tripodi ci coinvolgano in iniziative in cui l’arte e la cultura rendono ancora più accoglienti le strutture sanitarie e rappresentano lo spunto per affrontare tematiche importanti».