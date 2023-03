Attualità Una mostra fotografica per i 60 anni dell'Ordine nazionale dei giornalisti 22 marzo 2023

Redazione Il racconto per immagini degli ultimi decenni di cronaca in provincia di Grosseto. Giovedì 23 marzo l'inaugurazione dell'esposizione al Polo culturale Le Clarisse. Venerdì 24 marzo un convegno nell'aula magna del Polo universitario grossetano Grosseto: Una mostra al Polo culturale Le Clarisse per raccontare attraverso le foto gli ultimi decenni di cronaca nella provincia di Grosseto e un convegno nell'aula magna del Polo universitario grossetano per i 60 anni dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Sono i due eventi promossi dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana in collaborazione con Grosseto Fondazione Cultura e con il patrocinio della Provincia e del Comune di Grosseto. Giovedì 23 marzo alle ore 10, nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse, l'inaugurazione della mostra fotografica con le immagini fornite dagli archivi Foto Aprili, Agenzia Bf ed Enzo Russo che ripercorrono gli eventi di cronaca più significativi che hanno interessato il territorio maremmano nel corso degli anni, dai terribili momenti dell'alluvione alla tragedia del naufragio della Costa Concordia, passando da alcuni scatti esclusivi e molto curiosi di vip in vacanza in Maremma. Venerdì 24 marzo invece, dalle ore 10 alle ore 13, l'aula magna del Polo universitario grossetano ospiterà il convegno – valido anche come corso di formazione per i giornalisti iscritti all'Albo – sul tema “60 anni dell'Ordine dei giornalisti. Dalla carta al web e le nuove sfide. La deontologia”, che sarà aperto dall'intervento del prefetto Paola Berardino e dai saluti del presidente della Provincia Francesco Limatola, del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e del presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari. Relatori del convegno, moderato da Luca Mantiglioni, caposervizio della redazione di Grosseto de La Nazione e revisore dei conti dell'Ordine regionale dei Giornalisti, saranno Giampaolo Marchini (presidente dell'Ordine regionale dei Giornalisti), Antonio Scuglia (giornalista de Il Tirreno) e Francesco Marinari (giornalista de La Nazione, redazione Web di Firenze). Al centro dell’attenzione i cambiamenti nella professione giornalistica alla luce dell’avvento dei nuovi strumenti tecnologici e le ripercussioni dal punto di vista della deontologia: dall’utilizzo dei social media alle fake news. Al convegno sono state invitate le autorità civili, militari e religiose, e le associazioni di categoria. Parteciperanno anche alcune classi del liceo classico “Carducci-Ricasoli” e dell'indirizzo indirizzo Liceo sportivo dell'Istituto “Fossombroni”. Seguici





