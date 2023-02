Una moneta Euro dedicata alla tanta amata Raffaella Carrà che riposa all’Argentario

Monte Argentario: Si, racconta Artemare Club che promuove la passione per il collezionismo di monete e medaglie in particolare di mare, si tratterà di una moneta commemorativa, di quelle che i singoli paesi membri dell’Unione Europea possono emettere per ricordare anniversari di eventi storici o personalità del mondo della cultura, dedicata a Raffaella Carrà con il dritto e il rovescio due sue famose immagini come da foto. La Raffa nazionale amatissima specialmente all'Argentario dove aveva casa.è scomparsa il 5 luglio 2021 e riposa nella chiesina del cimitero di Porto Santo Stefano.



La moneta è stata presentata a Roma con le altre della nuova Collezione numismatica 2023, alla Sala Ciampi del ministero dell'Economia e delle Finanze. Oltre alla Raffa nazionale, sono stati celebrati con questa speciale iniziativa anche Diabolik, Alessandro Manzoni e l'Aeronautica militare, monete da collezione che raccontano la storia del nostro Paese, dove i principali eventi e le ricorrenze nazionali, i grandi nomi e le bellezze dell'arte e della letteratura, le eccellenze del Made in Italy sia imprenditoriali che enogastronomiche, lo sport, la storia antica e recentemente l'ambiente.

In un mondo sempre più virtuale le monete sono portatrici di un valore inestimabile, ambasciatrici della cultura e del Made in Italy che coniuga bellezza e saper fare e quella con Raffaella Carrà è bellissima e con tante altre anche medaglie sarà esposta periodicamente nella sede di Artemare Club nel Corso antico di Porto Santo Stefano!