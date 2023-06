Una giornata dedicata interamente alla prevenzione con la “Carovana della salute”

Al mattino una tavola rotonda per parlare della medicina territoriale



Roccastrada: Si chiama “Carovana della salute - il benessere arriva in città” la giornata dedicata interamente alla prevenzione prevista per sabato prossimo, 10 giugno 2023 in piazza Dante Alighieri a Roccastrada. L’evento è organizzato da CISL Grosseto ed FNP CISL Pensionati Grosseto, con il patrocinio del Comune di Roccastrada e la collaborazione della Misericordia di Roccastrada e della Croce Rossa Italiana.

Il programma della giornata: la giornata si aprirà alle ore 10.30 nella sala del Consiglio Comunale con una tavola rotonda ad oggetto “Prevenzione è benessere: la medicina territoriale tra le difficoltà del momento e le prospettive del PNRR” nel corso della quale verranno affrontate le problematiche che si sono registrate in particolar modo nell’ultimo periodo legate soprattutto ai medici di base, cercando di fare luce su quelle che possono essere le proposte per un’inversione di tendenza per rispondere ai bisogni di salute, invecchiamento, disabilità e fragilità di una comunità sempre più anziana. Partecipano alla tavola rotonda Katiuscia Biliotti segretaria generale Ust-Cisl Grosseto, Francesco Limatola Sindaco di Roccastrada, Antonio D’Urso Direttore dell’Azienda ASL Sud Est Toscana, Nicola Draoli Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Grosseto, Dott. Massimo Magnanelli medico di base. I lavori saranno coordinati dal Dott. Fabrizio Boldrini.

Nel corso dell’intera giornata che si concluderà alle 18.00, sarà possibile per i cittadini effettuare visite, screening e controlli gratuiti (visita cardiologica, neurologica, dermatologica, pneumologica, geriatrica, urologica, controllo diabete, dell’udito, della pressione arteriosa, consulenza psicologica e nutrizionale). Le visite gratuite possono essere prenotate chiamando, fino al 9 giugno (giorni feriali), dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 al n. 388/5794242 (fino ad esaurimento dei posti).

“Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di CISL Grosseto e di FNP CISL Pensionati Grosseto di organizzare a Roccastrada questa giornata dedicata interamente alla prevenzione - queste le parole del sindaco Francesco Limatola -, una giornata nella quale si parlerà dei problemi della medicina di base e di quelle che possono essere le prospettive per cercare di mantenere nelle realtà periferiche come quelle dei nostri piccoli centri, servizi di base in grado di fornire risposte concrete ad una popolazione anziana che necessita di assistenza”.

“Siamo molto soddisfatti anche rispetto al grande interesse che i roccastradini hanno manifestato per le visite ed i controlli gratuiti che verranno prestati durante la giornata di sabato - conclude Limatola - infatti in molti si stanno prenotando per fruire di una visita e di uno screening che a volte, tramite i canali tradizionali, non sempre riesce a fornire risposte tempestive”.