Una giornata dedicata ai NEET alla Fondazione Polo Universitario Grossetano

Con il progetto intercept anci ed arti fanno incontrare aziende e neet per promuovere tirocini retribuiti



Grosseto: Il progetto INTERCEPT supporta i NEET (Not in Education, Employng or Training) tra i 25 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono in un percorso di formazione ad acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro ‘green'. Il progetto, con il supporto di Fondazione Polo Universitario Grossetano, Anci Toscana e Regione Toscana, conduce interventi di ricerca, offre un percorso di sensibilizzazione, orientamento, formazione e opportunità di stage legate a figure professionali green più richieste sul territorio. Dopo una fase di approfondimento per identificare i bisogni e le opportunità per giovani e aziende, INTERCEPT sta per attivare tirocini retribuiti della durata di 3 mesi.





ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego) hanno programmato un evento il 25 gennaio dalle ore 10,30 alle 13 presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano una sorta di mini fiera per il lavoro, una straordinaria occasione di incontro per NEET e stakeholders interessati al programma: una giornata informativa sulle offerte di tirocinio in provincia di Grosseto, in modo da far conoscere ai giovani gli enti e le aziende disponibili, raccogliere le preferenze ed attivare il percorso di apprendistato.

Per i NEET che vogliono partecipare è necessaria la prenotazione a: staff.europa@ancitoscana.it, mentre per gli stakeholders è richiesto l’invio di una mail di conferma a: federica.gottardo@arti.toscana.it. Gli stages sono attivabili in tutte le province toscane, perciò i NEET possono scrivere a staff.europa@ancitoscana.it per essere indirizzati verso le imprese aderenti.

I NEET potranno partecipare ai tirocini green finanziati se hanno un’età compresa tra 25 e 29 anni e se sono al momento inattivi e non in un percorso di studio, formazione o lavoro. Il costo di ciascuna attività, pari a 1500 euro a persona, è sostenuto da ANCI Toscana secondo le seguenti modalità: 1000 euro a completamento delle prime 8 settimane, 375 euro a completamento delle ultime 3 settimane del percorso formativo e 125 euro a conclusione della formazione generale, che consiste in 25 ore di videolezione da seguire senza orari prestabiliti.

Dove: Fondazione Polo Universitario Grossetano, via Ginori, 43, Sala delle Colonne (primo piano, ingresso dal Giardino dell’Archeologia)