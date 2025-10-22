Una giornata alla scoperta dei funghi con il Museo di storia naturale

Sabato 25 ottobre torna l’evento tra approfondimenti, ricerca sul campo e pranzo a tema alla Tenuta di Paganico

Grosseto: Sabato 25 ottobre torna l'appuntamento con la “Giornata dei funghi" organizzata dal Museo di storia naturale della Maremma in collaborazione con la Tenuta di Paganico.

L’evento sarà come sempre suddiviso in due parti: una di approfondimento e l'altra sul campo. Il prezzo per l'intera giornata è di 30 euro a persona (ridotto a 25 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura).

Per partecipare è necessaria la prenotazione (via mail all'indirizzo info@museonaturalemaremma.it o in orario di apertura del museo al numero 0564 488571).

Ecco il programma: alle 10 nella sala conferenze del museo, in strada Corsini 5, si terrà il corso per imparare a riconoscere le principali specie di funghi autunnali, a cura di Claudia Perini e Diego Cantini, dell'Università di Siena.

A fine mattinata i partecipanti si sposteranno con mezzi propri alla Tenuta di Paganico, dov’è previsto il pranzo: il menu prevede un tagliere di salumi di cinta senese e maremmana con crostini autunnali al ragù brado, fegatelli e funghi, ancora fusilli di triticale e grani teneri in popolazione evolutiva con sugo di cucchi, un tortino di verdure con crema di funghi raccolti nei boschi della Tenuta, panna cotta con cachi freschi e spolverata di funghi asciutti, il tutto accompagnato da un vino rosso Montecucco.

La giornata si concluderà con una breve escursione nei boschi della tenuta: per l’occasione gli organizzatori consigliano scarponcini e abbigliamento adatto.



