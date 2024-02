Una full immersion di orientamento post-diploma per gli studenti delle superiori

Follonica: Una giornata molto partecipata all’insegna dell’istruzione e dei percorsi futuri post-diploma, per un ingresso il più possibile consapevole e informato nel mondo del lavoro. Si può riassumere così “Orientamente”, l’iniziativa che ha avuto luogo ieri, venerdì 9 febbraio, al Teatro Fonderia di Follonica, organizzata dalla Conferenza zonale per l’istruzione e l’educazione delle Colline Metallifere in collaborazione con Pluriversum.



Protagonisti le ragazze e i ragazzi delle classi IV degli istituti di secondo grado di Follonica, che hanno avuto la possibilità di incontrare enti e istituzioni per iniziare il proprio percorso di orientamento post-diploma, muovendo i primi passi nel mondo del lavoro.





A dare il via alla giornata gli interventi istituzionali a cura di Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha illustrato il progetto regionale Giovanisì, e di Barbara Catalani, assessora alla cultura e all’istruzione del Comune di Follonica.

Durante la mattina, le studentesse e gli studenti hanno potuto visitare i corner informativi dedicati alle opportunità post-diploma, mentre nel pomeriggio spazio ai laboratori di approfondimento.





“Momenti come questo sono fondamentali per aiutare i giovani e le giovani delle nostre comunità a intraprendere la strada migliore per costruire il loro futuro, oggi, nel presente – commenta Bernard Dika –. Per far capire loro che non esiste il ‘giovane di talento’, perché ognuno di noi ha un talento, il segreto è scoprirlo e coltivarlo, deciderlo noi, non farlo decidere agli altri. La Regione Toscana, con Giovanisì, da anni si impegna proprio per offrire opportunità concrete e permettere a tutti di investire sulle proprie attitudini e inclinazioni, senza lasciare indietro nessuno”.

“Dobbiamo riportare il nostro radar sui giovani e rimettere al centro dell'agenda politica nuove misure che siano efficaci per le nuove generazioni – afferma Barbara Catalani –. Da dove si comincia? Sicuramente dal fornir loro strumenti per comprendere cosa offre il panorama occupazionale e formativo del territorio e non solo. Con questo obiettivo sosteniamo come Conferenza zonale il progetto ‘Orientamente’ che consente alle ragazze e ai ragazzi delle classi quarte degli istituti superiori di Follonica, di accedere una molteplicità di esperienze che ci auguriamo possano accendere la luce verso le loro prossime scelte”.





I protagonisti dei corner:

ARTI - CPI di Follonica: Lavoro e tirocini

Europedirect di Firenze: Mobilità internazionale

Università di Siena: Studio e Ricerca

ITS - Fondazione EAT: Formazione

ITS - Energia Ambiente: Formazione

ITS - Fondazione TAB: Formazione

IKIGAI - Fondazione MPS: Borse di studio per formazione o autoimprenditoria

Laboratori pomeridiani:

ARTI - CPI Follonica

Europedirect Firenze

Altracittà

Cooperativa Arcobaleno

Cos’è la Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione delle Colline Metallifere

La Conferenza zonale riunisce i Comuni di Follonica (capofila), Massa Marittima, Roccastrada, Gavorrano, Scarlino, Montieri e Monterotondo Marittimo. Si occupa di programmazione e progettazione in ambito di educazione, istruzione, orientamento e formazione, rendendo così effettivo il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita.