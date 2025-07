Una foresteria “Spagnola” per i volontari CRI del Progetto "Estate Sicura 2025"

Orbetello: All’interno della storica fortificazione spagnola di Orbetello, un tempo Capitale del Reale Stato dei Presidi di Spagna in Italia, è situata la foresteria che accoglie i volontari della Croce Rossa Italiana provenienti da tutta Italia, impegnati nel Progetto "Estate Sicura 2025".

Gli ambienti, curati e sistemati dal Comitato CRI della Costa d’Argento, offrono un'accoglienza funzionale e decorosa ai volontari che partecipano al progetto nell’ambito della collaudata formula "Vacanze e Volontariato", già adottata con successo da numerosi Comitati CRI in tutto il Paese. Il Comitato CRI della Costa d’Argento esprime un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Orbetello, al Sindaco Andrea Casamenti e agli Assessori comunali, per la concessione in uso gratuito della struttura a favore della Croce Rossa Italiana.

Il progetto è attivo tutto l’anno e dispone, oltre alla foresteria di Orbetello, di ulteriori strutture ricettive presso Isola di Giannutri, Porto Ercole e una seconda sede a Orbetello.

Per adesioni al progetto è possibile contattare: michele.casalini@cri.it

La Direzione sanitaria è del Dott. Giorgio Rizzardi; Coordinamento logistico e organizzativo Piera Casalini (Delegata CRI); collaboratori Orietta Modestini Baldi, Gianpaolo Damiano, Angelo Galimberti, Mauro Pasquarelli, Marcella Fantaccini, due volontari del Servizio Civile, le segreterie tecnica e di presidenza del Comitato, nonché alcuni sponsor locali.