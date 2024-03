“Una finestra sul mondo”, con l’ambasciatore e saggista Maurizio Lo Re

Sabato 9 marzo, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia



Tarquinia: È intitolata “La Battaglia dei Convogli nel 1942. Paradigma dell’inesorabile destino di Mario Lo Re e John Linton nelle acque del Mediterraneo” e prende spunto dal romanzo storico “I sette mari” scritto dall’ambasciatore e saggista Maurizio Lo Re per Oltre Edizioni (2022), la terza e ultima conferenza del ciclo “Una finestra sul mondo” organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia e dall’Associazione Omnia Tuscia di Viterbo, con il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC).

Sabato 9 marzo, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, Lo Re illustrerà le vicende di Mario Lo Re, sottufficiale della Regia Marina, e John Linton, comandante di un sommergibile della Royal Navy, che incrociano i rispettivi percorsi di vita nel mar Mediterraneo, il cui controllo è vitale per le sorti della seconda guerra mondiale. Con Lo Re, ci sarà il subacqueo professionista e socio della Stas Sergio Anelli, per un approfondimento storico sulla cosiddetta “battaglia dei convogli” del 1942, che vedeva i britannici impegnati a rifornire l’isola assediata di Malta e gli italiani a rifornire le truppe italo-tedesche di stanza nell’Africa settentrionale. Lo Re inizia la carriera diplomatica nel 1973. All’estero è stato console in Corsica, incaricato d’affari a Cuba, console generale a Capodistria e ambasciatore in Lettonia. Rientrato alla Farnesina alla fine del 2004, ha lasciato la carriera diplomatica tre anni dopo, dedicandosi a studi storici e alla scrittura. Socio della Società Italiana di Storia Militare e della Dante Alighieri, ha pubblicato romanzi storici, memorie consolari e nel 2006 la biografia dell’italiano che governò a Riga, Filippo Paulucci, tradotta anche in lettone.