Una bella coppia di tangueri maremmani alla Milonga di Bruxelles

La bella coppia di tangueri maremmani Rosita e Gian Luca durante le loro vacanze in Belgio hanno partecipato ad un Milonga a Bruxelles mostrando ai tanti presenti la loro bravura di ballerini di Tango, Milonga e Vals praticati nell’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto con i “maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello.

Porto Santo Stefano: Rosita e Gian Luca sono stati eccellenti testimonial all’estero della Maremma e dell’Italia. Con l’occasione Artemare Club ricorda che Rosita è stata con altre due signore una stupenda compagnia del presidente del sodalizio ad una serata del famoso programma Ballando con le Stelle di Rai 1 arrivato quest’anno alla 20esima edizione e dai dati dei tanti volumi della Biblioteca del Tango dell’associazione, disponibili per consultazione gratuita presso la sede del sodalizio nel Corso di Porto Santo Stefano, che la diffusione del tango argentino in Europa, ballo inizialmente della popolazione povera rioplatense, spiccò il volo verso l’America e l'Europa dove comparve prima nei cabarets e nei restaurants notturni di Montmartre, e dopo nei saloni e nei salotti della buona società grazie alla moda che l'ha imposto, e si è diffondendosi anche in Germania, Paesi Bassi, Spagna, in Austria, in Italia. Attualmente si balla il tango in qualunque parte del mondo ed è una delle danze di maggior successo a livello planetario, con la moltiplicazione di scuole di tango nelle grandi città, l’UNESCO, nel settembre 2009 ha decretato il tango argentino patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Domenica sera 7 settembre con una Milonga da non mancare lo stabilimento Moreno Beach a Marina di Grosseto saluterà il “September more” di quest’anno!







