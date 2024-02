Una bandiera della pace copre la scritta nazista fatta al Parco Centrale

Follonica: Grazie all'intervento della cooperativa Arcobaleno la frase che inneggiava ad Hitler è stata coperta. «L'atto vandalico si è trasformato in un messaggio di amore e di speranza» commenta il sindaco Andrea Benini



Un messaggio di odio è stato trasformato nei colori della pace grazie al lavoro della cooperativa Arcobaleno. Nei mesi scorsi al Parco Centrale era comparsa una scritta inneggiava ad Hitler, con tanto di svastica, e oggi, grazie ad un intervento artistico della cooperativa Arcobaleno, la frase è stata coperta da una grande bandiera della pace.

«Chi ha compiuto quel gesto ha dimostrato soltanto una grandissima ignoranza, per la quale non si può che provare disprezzo – commenta il sindaco Andrea Benini – Ringraziamo la cooperativa e i ragazzi e le ragazze del centro di aggregazione Spazi Ragazzi per aver trasformato quella scritta orribile in un messaggio di pace che rende più bello il nostro Parco Centrale. L'atto vandalico si è trasformato in un messaggio di amore e di speranza. Un regalo molto apprezzato».