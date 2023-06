Un viaggio nella Maremma preistorica al Museo di storia naturale

Sabato 10 giugno l'incontro con Francesco Sabatini: “Quando in Toscana c'erano le iene”



Grosseto: "Quando in Toscana c'erano le iene: un viaggio nella Maremma preistorica". Il nuovo evento del Museo di storia naturale della Maremma è un viaggio nel passato: l'appuntamento è per sabato 10 giugno alle ore 17 nella sala conferenze del museo, in strada Corsini 5. Con il direttore Andrea Sforzi ci sarà Francesco Sabatini, autore di una tesi sulla "Buca della iena" in Maremma. L'evento è a ingresso libero e gratuito (per informazioni chiamare il numero 0564 488571 oppure scrivere a segreteria@museonaturalemaremma.it); nell'occasione sarà possibile – come di consueto – sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura valida un anno, che dà diritto a una serie di vantaggi culturali e commerciali.

Francesco Sabatini è laureato con lode in Scienze naturali e in Scienze della natura e dell'uomo; lavora come curatore e guida museale al Museo naturalistico di Gaviana (Pistoia) e si dedica alla ricerca e alla divulgazione delle scienze naturali. Ha studiato a lungo le collezioni del Museo di storia naturale della Maremma, in particolare quelle che riguardano la “Buca della iena”, sopra Roselle, e ne ha fatto oggetto della sua tesi di laurea. Ne parlerà nell'incontro al museo.

«Il paleontologo Lorenzo Pinna, per anni direttore del Museo civico di storia naturale di Milano – ricorda Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – in un suo libro scriveva che “un museo che non sia anche un istituto di ricerca scientifica, capace di elaborare culturalmente il proprio patrimonio e dare un senso alle proprie esposizioni, non può essere considerato museo”. L’incontro con Francesco Sabatini ci offrirà proprio l'occasione di riflettere sui risultati di anni di studio, per comprendere meglio quel tempo in cui “in Toscana c’erano le iene”».