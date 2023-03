Attualità "Un uovo di Pasqua per la pace" 13 marzo 2023

13 marzo 2023 120

120 Stampa



Redazione Grosseto: Il Comitato Provinciale PGS di Grosseto insieme all'Associazione Condor 81 e la Podistica Grossetana Maremmana lanciano un iniziativa di solidarietà: "UN UOVO DI PASQUA PER LA PACE". «Vogliamo cercare - si legge nella nota -, anche in quest’occasione speciale qual è la Santa Pasqua, di far sentire meno soli e più amati i bambini più isolati ed in difficoltà della nostra società. Chiediamo, chi può, il vostro contributo. Se avete voglia di aiutarci, donando un uovo di Pasqua». Per ogni informazioni: Presidente PGS Provinciale di Grosseto Matteo DI MARZO 389 027 0052; Tesoriere PGS Provinciale Michele MARCHESE 3924765595; Direttore sportivo Condor 81 ers Claudio PASTORELLI 3791493795; Segretario Podistica Grossetana Maremmana Alessandro GINNANESCHI 3349353873.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità "Un uovo di Pasqua per la pace" "Un uovo di Pasqua per la pace" 2023-03-13T09:54:00+01:00 136 it Il Comitato Provinciale PGS di Grosseto insieme all'Associazione Condor 81 e la Podistica Grossetana Maremmana lanciano un iniziativa di solidarietà: "UN UOVO DI PASQUA PER LA PACE". PT1M /media/images/uovo-di-pasqua-per-la-pace.jpg /media/images/thumbs/x600-uovo-di-pasqua-per-la-pace.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 13 Mar 2023 09:54:00 GMT