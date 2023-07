Un under affermato per la retroguardia. Al Grosseto arriva Matteo Morelli

Grosseto: Un under affermato per la retroguardia. U.S. Grosseto 1912 informa di aver definito lโ€™intesa con Matteo Morelli, una delle prime scelte in categoria tra i difensori in quota.

Morelli รจ reduce da un campionato da protagonista in forza alla Pianese, club con il quale si รจ classificato secondo nel girone E di Serie D, vincendo successivamente i play-off.

Il centrale classe 2003 si รจ rivelato un under di sicura affidabilitร , oltre che elemento di personalitร e carisma.

In bianconero ha totalizzato 32 presenze in campionato, comprensive di ben quattro reti.

Pedina abile nel gioco aereo e rapida con i piedi, Morelli รจ cresciuto nel vivaio Empoli. Con gli azzurri si รจ cimentato nei campionati nazionali giovanili, disputando inoltre da titolare la stagione Primavera 2021-2023, annata nella quale ha partecipato anche la Youth League.

Con gli azzurri si รจ laureato campione dโ€™Italia Primavera nel 2020-2021.

A Matteo Morelli, nativo di Cosenza, ma toscano di adozione, la societร formula i migliori auguri di buon lavoro.