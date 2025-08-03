Un ulteriore finanziamento di 700 mila euro dalla Regione per la riqualificazione del complesso immobiliare di Via Manzoni a Roccastrada

Risorse nuove che si vanno ad aggiungere all’altro contributo per un investimento complessivo di 1,8 milioni

Roccastrada: il mese di Agosto si apre con un’ottima notizia per Roccastrada perché il Consiglio Regionale con l’ultima variazione di bilancio ha approvato un contributo straordinario al Comune di Roccastrada per gli interventi di rigenerazione urbana del complesso edilizio di Via Manzoni di proprietà comunale (ex Opera Pia Contessa Nella) di 700.000 euro di cui euro 260.000 per l’anno 2026 ed euro 420.000 per l’anno 2027.

Queste nuove risorse si vanno a sommare agli 886.000 euro già finanziati (per 600 mila euro mediante i contributi del FSC 2021/2027 assegnati con Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 991 del 02.09.2024 e per 286 mila euro mediante risorse proprie dell’ente) ed ai circa 200 mila euro che verranno stanziati da bilancio dopo l’approvazione del progetto esecutivo, per un investimento complessivo di circa 1,8 milioni di euro.

L’incarico per la progettazione, recentemente affidato, prevede il recupero della funzionalità dell’intero complesso immobiliare, attraverso interventi di demolizione, di ristrutturazione edilizia conservativa, con lo scopo di restituire all'uso collettivo il complesso immobiliare di rilevante interesse testimoniale attraverso questi obiettivi: rigenerazione urbana dell’intera area attraverso l’eliminazione degli elementi in forte stato di degrado, il recupero degli spazi verdi attrezzati, la realizzazione di un nuovo spazio di integrazione a servizio della collettività e la realizzazione di un nuovo spazio per iniziative sociali e culturali.

“Una bellissima notizia quella arrivata poche ore fa dalla Regione Toscana – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – che ci consente di avere a disposizione maggiori risorse e quindi affrontare l’intervento di rigenerazione del complesso immobiliare di Via Marconi con idee nuove sul tipo di intervento complessivo da realizzare. Sono state date disposizioni ai progettisti che stanno lavorando per presentare il progetto esecutivo entro l’anno per consentirci di appaltare i lavori nella prossima primavera. Si tradurrà finalmente in realtà la riscrittura della storia di un’area, questa nel centro del paese e strategica per il capoluogo, che in passato è stata il fulcro di tante attività sportive, ricreative e ludiche. Un’area per la quale altri due interventi strategici sono stati eseguiti, ovvero la realizzazione dei lavori di consolidamento IV° stralcio dell’area del Chiusone ed il recupero e la riqualificazione di via del Chiassarello recentemente inaugurata, con lo scopo di restituire a nuova vita questa zona centrale del capoluogo”.