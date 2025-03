Porto Ercole: Croce Rossa Italiana comitato Costa D' Argento, in programma per il sabato 29 marzo un torneo di burraco a Porto Ercole con la partecipazione dell' Associazione Percorso Donna e l' Associazione Diportisti Porto Ercole. Altre iniziative ancora, con i volontari, in progetto e in sinergia con altre associazioni, per la raccolta fondi per un' ambulanza.