Un “tocco” del Carnevale di Follonica nei Musei di Massa Marittima

Quest’anno il Carnevale di Follonica ha avviato una collaborazione con i Comuni limitrofi, tra i quali l’amministrazione comunale di Massa Marittima con i suoi musei.

Massa Marittima: Grazie a questa iniziativa tutti coloro che mostreranno il biglietto del Carnevale di Follonica avranno diritto all’ingresso con biglietto ridotto ai Musei di Massa Marittima.

Inoltre, un "tocco" del Carnevale di Follonica è arrivato all’interno di due dei musei cittadini: i maestri della cartapesta di Follonica hanno, infatti, prestato alcune loro opere che resteranno esposte per tutte il periodo del carnevale all’ingresso del Museo archeologico “Giovannangelo Camporeale” e del Museo Subterraneo.

E non è tutto: saranno organizzati due laboratori per bambini sulla lavorazione della cartapesta per creare delle maschere. Il primo appuntamento è il 21 febbraio, alle ore 16.30, al Museo di San Pietro all’Orto “Atto 1: un carnevale in cartapesta”. In questo primo incontro i bambini realizzeranno una maschera con la tecnica della cartapesta e la lasceranno asciugare all’interno del museo per poi decorarla nell’incontro successivo previsto per il 28 febbraio, alle ore 16.30 al Museo di San Pietro all’Orto “Atto 2: un carnevale in Cartapesta”. Dopo aver dato sfogo alla fantasia con le decorazioni, i bambini si potranno portare a casa la maschera. Costo di ogni laboratorio: 10 euro a bambino. Info e prenotazioni: 0566 906525-3313669408 accoglienzamuseimassa@gmail.com

“Fare rete con i territori vicini è fondamentale per potenziare l’offerta culturale locale, creando nuove sinergie che mettono a sistema le peculiarità di ogni realtà territoriale. - commenta Sara Montemaggi, assessora alla Cultura, con delega all’associazionismo e agli eventi – Per noi questa collaborazione è anche un’occasione per promuovere i nostri musei tra le migliaia di persone che si recano a Follonica nei giorni del carnevale per assistere alla sfilata dei carri.