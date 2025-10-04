Un sentito ringraziamento al volontario Giuseppe Ranieri per la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

Il Comitato della Croce Rossa Italiana della Costa d’Argento desidera esprimere un sincero e profondo ringraziamento al volontario Giuseppe Ranieri per l’impegno e la dedizione dimostrati nella intensa e proficua campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue. Ranieri, recentemente nominato Responsabile della Sezione Donatori di Sangue del Comitato, si è distinto per la sua instancabile attività di promozione, svolta con passione e competenza. La sua azione ha coinvolto diversi ambiti del territorio: le scuole, le Forze Armate presenti nel comprensorio, i cittadini e numerose associazioni locali, contribuendo così ad accrescere la consapevolezza e la partecipazione alla donazione. Nella sua vita professionale, Giuseppe Ranieri appartiene da molti anni all'Arma dei Carabinieri, portando con sé i valori di servizio e altruismo che caratterizzano il suo operato anche all’interno della Croce Rossa.

Per le attività nelle isole del Giglio e di Giannutri, il gruppo dei Donatori CRI si avvale inoltre della preziosa collaborazione del dottor Cassarini.

Chi desidera aderire alla campagna o ricevere ulteriori informazioni può contattare direttamente Giuseppe Ranieri, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: costadargento@cri.it