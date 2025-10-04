Un sincero e profondo ringraziamento al volontario Giuseppe Ranieri
Un sentito ringraziamento al volontario Giuseppe Ranieri per la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue.
Il Comitato della Croce Rossa Italiana della Costa d’Argento desidera esprimere un sincero e profondo ringraziamento al volontario Giuseppe Ranieri per l’impegno e la dedizione dimostrati nella intensa e proficua campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue. Ranieri, recentemente nominato Responsabile della Sezione Donatori di Sangue del Comitato, si è distinto per la sua instancabile attività di promozione, svolta con passione e competenza. La sua azione ha coinvolto diversi ambiti del territorio: le scuole, le Forze Armate presenti nel comprensorio, i cittadini e numerose associazioni locali, contribuendo così ad accrescere la consapevolezza e la partecipazione alla donazione. Nella sua vita professionale, Giuseppe Ranieri appartiene da molti anni all'Arma dei Carabinieri, portando con sé i valori di servizio e altruismo che caratterizzano il suo operato anche all’interno della Croce Rossa.
Per le attività nelle isole del Giglio e di Giannutri, il gruppo dei Donatori CRI si avvale inoltre della preziosa collaborazione del dottor Cassarini.
Chi desidera aderire alla campagna o ricevere ulteriori informazioni può contattare direttamente Giuseppe Ranieri, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: costadargento@cri.it