Un ringraziamento sentito ai professionisti della sanità

Ci sono momenti in cui l’efficienza, la prontezza e l’umanità del personale sanitario fanno davvero la differenza. A volte, salvando vite.

Grosseto: "È per questo che desidero esprimere pubblicamente il mio più sincero ringraziamento ai professionisti della Misericordia di Grosseto, ai medici del Pronto Soccorso e al reparto UTIC dell'ospedale, per essere intervenuti con tempestività e competenza in soccorso di mia madre, colpita da un improvviso malore al cuore." Queste le parole di Valerio Santella, la cui madre è stata soccorsa dai medici dell'Ospedale di Grosseto. "In un momento di grande paura e incertezza, abbiamo trovato conforto nella professionalità e nella dedizione di chi ha agito con prontezza e sensibilità. A voi, il nostro grazie più profondo. Siete un bene prezioso da difendere."