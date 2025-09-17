Un riconoscimento dal Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani inaspettato per Lorella Ronconi

Grosseto: “Sono profondamente grata al Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina “Diritti Umani” (CNDDU) e al suo Presidente, Prof. Romano Pesavento, per le parole di stima e per il riconoscimento che hanno voluto tributarmi.

Il CNDDU svolge un lavoro prezioso e instancabile per dare piena attuazione alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, impegnandosi a livello nazionale per costruire una società realmente inclusiva, in cui la dignità e i diritti di ogni persona siano rispettati.

Ricevere questo attestato da loro non è solo un onore personale: significa per me vedere riconosciute le tante battaglie difficili che ho portato avanti nel corso degli anni, sempre con l’obiettivo di dare voce a chi rischia di non essere ascoltato.

Desidero esprimere anche un sentito ringraziamento a Diego Montani, Garante della Disabilità del Comune di Grosseto - che mi ha consegnato i fiori inviatami dal Coordinamento - che collabora attivamente con il CNDDU, e che con il suo impegno contribuisce a rendere più forte la rete di chi lavora ogni giorno per i diritti delle persone con disabilità.

Questo riconoscimento mi dà nuova energia e nuova forza per continuare il mio impegno: perché i principi sanciti dalla Convenzione ONU diventino sempre più una realtà vissuta da ogni cittadino con disabilità del nostro Paese”, conclude Lorella Ronconi.



