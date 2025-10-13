Ambiente Un pomeriggio per ricordare Sara Magrini e la sua passione per le orchidee selvatiche 13 ottobre 2025

Sabato 18 ottobre al Museo di storia naturale della Maremma un incontro per celebrare la botanica e il suo straordinario contributo alla ricerca e alla tutela della biodiversità. Grosseto: Il Museo di storia naturale della Maremma dedica un incontro speciale alla memoria di Sara Magrini, botanica di rilievo nazionale e internazionale, scomparsa prematuramente lo scorso agosto. Una figura straordinaria di scienziata, divulgatrice e docente che ha dedicato la vita allo studio e alla tutela delle orchidee spontanee, unendo la passione per la natura al rigore della ricerca. Durante il pomeriggio, amici e colleghi ne ricorderanno il percorso umano e professionale: interverranno Mauro Biagioli (presidente Giros), Daniele Vela, Antonio Pica (direttore scientifico Giros), con il coordinamento di Andrea Sforzi. Un’occasione per celebrare il suo contributo alla conoscenza e alla salvaguardia della biodiversità, ma anche per condividere il ricordo di una persona capace di trasmettere amore e curiosità per il mondo vegetale. Sabato 18 ottobre, ore 16.30

Museo di storia naturale della Maremma, strada Corsini

Ingresso gratuito

