Un paziente segnala grave disservizio nella Cardiologia del Misericordia

Grosseto: «Sono ricoverato da domenica al Misericordia di Grosseto reparto di cardiologia per aver avuto un piccolo malore. Ho già effettuato una coronarografia con esito negativo e sono in attesa di una valutazione elettrofisiologica. Attendo questo esame da ieri e riportando continue aritmie, è un esame urgente per capire cosa succede». Scrive così un paziente ricoverato a Grosseto, lamentando un grave disservizio.

«Parrebbe che un pezzo del macchinario che devono usare non è reperibile - dice ancora il paziente - e quindi mi terrebbero in degenza senza farmi esami e valutazioni (quindi spendendo solo i nostri soldi) fino a data da destinarsi. E questo macchinario è un macchinario molto importante in un ospedale centrale come quello di Grosseto. Ovviamente se ricorressi ad una clinica privata in giornata farei l'esame, senza intoppi. Non sarebbe meglio spendere i soldi che stiamo spendendo tenendomi inutilmente in ospedale, per comprare un macchinario di riserva, per dirne una? Intanto non potendomi permettere una clinica privata attendo qui in ospedale e ogni giorno mi sento sempre peggio».