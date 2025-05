Attualità Un Pannello di Street Art per Ricordare Aurora a Batignano 30 maggio 2025

L'opera, realizzata dai compagni di classe, sarà inaugurata il 31 maggio, giorno del suo compleanno, in memoria della studentessa Aurora Bellini. Batignano: Domani, 31 maggio, alle ore 16, sarà inaugurata la collocazione a Batignano del pannello di Street Art dedicato ad Aurora Bellini, la studentessa del Polo Tecnologico Manetti Porciatti deceduta il 18 marzo durante il viaggio di istruzione in Sicilia per il Tour della Legalità. L'opera è frutto della proposta avanzata dal Comitato Festeggiamenti Madonna delle Grazie di Batignano, dove la ragazza viveva, alla scuola diretta da Angelo Costarella. A realizzare questo pannello alcune compagne e compagni di classe di Aurora che intorno al suo nome hanno inserito simboli e colori per lei significativi e nello sfondo una costellazione che porta il suo soprannome Rorax. In basso la scritta “Con noi…. Continua a brillare”. Opera creata sotto la guida attenta dello Street Artist Marco Milaneschi, con il quale la ragazza aveva collaborato nell'autunno scorso per un progetto scolastico nella sede CAT a compimento del quale venne realizzato il murale che recentemente le è stato intitolato. La scelta della data è anch'essa significativa: Aurora avrebbe infatti compiuto, insieme alla sorella gemella Martina, 20 anni proprio il 31 maggio. L'appuntamento è fissato alle ore 16 presso il loggiato antistante la chiesa della Madonna delle Grazie a Batignano.



