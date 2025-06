Un Orgoglio Rossonero: Clara Balestri convoca in Selezione Regionale!

Grosseto: Grandi notizie per la Pallavolo Grosseto ASD! E' arrivata la tanto attesa convocazione per il ritiro della Selezione Regionale pre-Trofeo delle Regioni. La squadra, guidata dai Tecnici regionali, sarà impegnata in allenamenti e amichevoli di alto livello contro la forte selezione del Lazio. L'appuntamento è a Gambassi Terme, da lunedì 9 a domenica 13 giugno.

E con immenso piacere si annuncia che tra le convocate c'è anche il talento Clara Balestri!

La Società è profondamente orgogliosa di Clara e del suo straordinario percorso all'interno della Pallavolo Grosseto, iniziato fin da piccolissima e culminato in questa prestigiosa chiamata regionale. Questo successo non è solo il frutto del suo impegno e della sua dedizione, ma è anche un'importante gratificazione per tutto il settore giovanile. Dimostra quanto bene e con quanta professionalità lo staff lavori ogni giorno.

Non è un caso isolato: anche nelle passate edizioni, la Pallavolo Grosseto ha visto convocate le promettenti atlete Sofia Luschi (2022/23) e Gaia Giovani (2023/24).

Unisciti a Noi: Open Day Volley!

Per celebrare questi successi e continuare a far crescere nuovi talenti, Pallavolo Grosseto invita al primo Open Day Volley di oggi, venerdì 6 giugno, dalle ore 16:30 alle 18:30 al Palazzetto Atleti Azzurri d'Italia. L'invito è rivolto a tutte le ragazze nate dal 2008 al 2013 che desiderano avvicinarsi al mondo della pallavolo.

Come ama dire la Società: "Pallavolo Grosseto non recluta Talenti,......li CREA!"

Vi aspetta numerose!