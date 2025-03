Un nuovo volto per il Municipio: tradizione e innovazione per il restyling dell'ingresso del palazzo comunale

Grosseto: Nuovo look per l'ingresso del palazzo comunale. Una veste più ospitale e ordinata per accogliere i cittadini che entrano in Municipio. I lavori di ammodernamento, fortemente voluti dal presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, sono partiti con l'eliminazione delle vecchie bacheche di legno ormai rovinate dal tempo, con la sistemazione dell'intonaco deteriorato e con l'imbiancatura di pareti e soffitti, per poi procedere con la pulizia dei marmi. I vecchi lampadari sono stati sostituiti con luci a led più efficienti e luminose e la bacheca a vetro è stata resa più funzionale e sicura con il montaggio di un pannello bianco in forex con il logo del Comune, sempre illuminato a led, sul quale verranno affisse comunicazioni per i cittadini come per esempio convocazioni dei Consigli comunali, bandi o simili.





Spazio inoltre alla tecnologia più all'avanguardia con l'installazione di un totem digitale su cui verranno proiettati le dirette delle assemblee consiliari, video, locandine e iniziative di vario tipo messe in campo dall'Amministrazione. Un secondo totem è presente all'Ufficio relazioni con il pubblico, mentre un altro verrà attivato nei prossimi giorni all'ingresso della biblioteca Chelliana, con le stesse funzioni.

Ma non solo. Avvicinandosi alle porte a vetri è possibile ammirare una foto della statua di Canapone, mentre, una volta superate le porte, il secondo androne è stato reso più bello e suggestivo con tre grandi immagini che nelle nicchie riproducono altrettanti dettagli della statua di piazza Dante Alighieri. Sotto di loro è stata posizionata una targa in plexiglass che riporta la spiegazione della simbologia dei singoli elementi che compongono il gruppo marmoreo.

"L'androne del nostro Municipio è tornato a splendere - commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti - con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. I totem digitali, per i quali ringraziamo la società Netspring per la fornitura, l'installazione e il supporto, sono una grande novità per una comunicazione più immediata e dinamica con i cittadini, fatta con tecnologie di ultima generazione, mentre le foto di Canapone, che ci sono state donate dall'agenzia fotografica Bf, raccontano la storia della nostra città, le nostre radici. Per la targa con la didascalia e la scelta delle immagini ringraziamo l'assessore Luca Agresti e la funzionaria dell'ufficio Cultura Anna Bonelli per la consulenza. riqualificazione di questo ingresso. Insomma, un bellissimo lavoro di squadra che ha valorizzato un palazzo che è simbolo di democrazia, partecipazione e appartenenza alla comunità”.