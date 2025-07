Attualità Un nuovo murales a tema enogastronomico per Riparbella 8 luglio 2025

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di murales che sta rendendo Riparbella un vero e proprio museo a cielo aperto. Riparbella: Dopo il ciclo di murales inaugurato con la prima edizione del festival “La collina delle Fiabe” (rassegna curata dall'associazione Start Attitude) e il recente annuncio della nuova opera pubblica che celebrerà l'80° anniversario della Liberazione con la firma di Ericailcane, street artist ed illustratore tra i più misteriosi e apprezzati, arriva un'altra storia da raccontare attraverso le facciate del paese. Al centro, questa volta, ci sarà un tema enogastronomico, con richiami all'artigianato e della storia del territorio (e della comunità) di Riparbella. "Tracce d'identità: murales partecipazione tra arte e territorio", è questa l'iniziativa prevista dal 1° settembre al 30 settembre nel centro cittadino di Riparbella nell'ambito della quale l'amministrazione comunale ha richiesto e ottenuto il contributo del Consiglio regionale della Toscana. Il nuovo murale – che vedrà la collaborazione anche della Proloco – valorizzerà la tradizione toscana, con attenzione anche alla biodiversità culturale e ambientale. Per la lavorazione sono previste 8 settimane tra progettazione e realizzazione che culmineranno in un evento pubblico finale nel corso de “La collina delle Fiabe”, a fine settembre. Seguici



