Un nuovo manto stradale per le vie che circondano il centro

Grosseto: È stato approvato con delibera di giunta un nuovo progetto di riqualificazione del manto stradale di via dei Lavatoi, viale Fossombroni e viale Porciatti. Il disegno, che avrà un costo di circa 620mila euro, si inserisce nel quadro di riqualificazione delle infrastrutture stradali.

“Siamo orgogliosi di aver portato avanti questo nuovo progetto che darà un nuovo volto all’ingresso del centro storico- affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi. Abbiamo deciso di far partire i lavori dopo il periodo natalizio per mantenere intatta l’atmosfera ed i viali illuminati e per non creare disagio ai cittadini che si recheranno in centro per fare acquisti. Siamo sicuri che questo intervento sia fondamentale per donare un aspetto migliore all’anello stradale che circonda le mura medicee della nostra città ed offrire un perfetto biglietto da visita".