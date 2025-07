Castiglione della Pescaia: Un nuovo fine settimana ricco di eventi a Castiglione della Pescaia.

Si parte Giovedì 17 luglio con "Note al chiaro di luna", la rassegna musicale alla Casa Rossa Ximenes che alle 21:30 propone in concerto con Lorenzo Simoni (sassofono), Matteo Anelli (contrabbasso) e Marco Valeri (batteria).

Per raggiungere comodamente la Casa Rossa è attiva la navetta gratuita "Dal Mare al Museo, con partenza alle 21:10 da Piazzale Salebro o alle 21:15 da Piazza Garibaldi e rientro alle 23:30.

Nel pomeriggio di giovedì, alle 18:00 in Piazza Solti, l'evento organizzato da Lions Club – Salebrum "Siamo tutti liberi e uguali? Sfide contemporanee alla libertà". Un incontro pubblico che nasce con l’intento di promuovere una riflessione collettiva su temi fondamentali come la libertà, l’uguaglianza e i diritti civili, mettendo al centro il valore del dialogo e del confronto. Parteciperanno all'incontro l'attrice Eva Grimaldi, Imma Battaglia attivista e politica italiana, figura di riferimento del movimento per i diritti LGBT+, Pino Stromboli regista e conduttore televisivo e radiofonico. Tre voci autorevoli che offriranno testimonianze ed esperienze personali, arricchendo il dibattito con prospettive differenti e stimolanti.

Per gli appassionati di arte non può mancare la visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno, il Parco d'Arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti, un luogo di sogno e di contemplazione. La visita, su prenotazione, inizierà alle 18:00.

Anche questa settimana continuano al MuVet di Vetulonia i laboratori per i più piccoli, le visite guidate al museo con navetta gratuita da Castiglione della Pescaia e le aperture straordinarie delle aree archeologiche.

Giovedì alle 10:15, visita Visita guidata al museo con le archeologhe dello staff in occasione dell’iniziativa "Dal mare al museo", con servizio navetta gratuito da Castiglione della Pescaia a Vetulonia. Alle 17:30 "Tessere dal Passato", laboratorio didattico di mosaico con tessere in marmo per bambini dai 5 agli 11 anni.

Venerdì 18 luglio, in occasione dei "Venerdì dell’Archeologia", l’area di Costa Murata al parco archeologico di Vetulonia rimarrà aperta eccezionalmente fino alle 21:30. Alle 19:00 si terrà la visita guidata dal titolo “I templi perduti di Costa Murata”.

Venerdì in piazza Orto del Lilli a partire dalle 21:30 fa tappa il tour "Il Viaggio 2025" di Erminio Sinni. Una voce inconfondibile, una carriera ricca di emozioni e grandi canzoni, tante storie da raccontare in un nuovo viaggio musicale da condividere con il pubblico. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Alle 19:00 di venerdì al Museo della Casa Rossa Ximenes la presentazione del nuovo libro di Domenico Piraina e Maurizio Vanni "Museologia e percezione. Dalla contemplazione del bello all’esperienza estetica", un incontro tra arte, neuroscienze e filosofia dell’estetica con la presentazione di un volume che invita a riflettere su un tema quanto mai attuale: che cos’è davvero il “bello” nell’esperienza estetica contemporanea? Esiste una bellezza oggettiva o è tutto affidato alla percezione personale? Insieme al museologo Maurizio Vanni saranno presenti l'artista visivo e specialista in intelligenza artificiale Moor Gianluca Balocco, e Simone Rossi neurofisiologo clinico e Professore di Neurologia – UniSi. Modera l’incontro la giornalista Francesca Ciardiello.

Con il mese di luglio si apre a Castiglione della Pescaia la stagione del Palio marinaro, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, la storica manifestazione che affonda le sue radici nella tradizione remiera del borgo marinaro. Tanti gli eventi sportivi e culturali che vedranno protagonisti gli equipaggi giovanili, femminili e senior, pronti a sfidarsi con passione nelle acque del porto.

Primo appuntamento sabato alle 19:00 presso il Porto Canale con il 46° Palio Giovanile, domenica sempre alle 19:00 la 26° edizione del Palio Femminile.

Nuovo serata dedicata al mondo degli scacchi, sabato, con l'ASD Mattoallaprossima Scacchi Grosseto. Piazzale Maristella si trasformerà in una grande scacchiera all’aperto per vivere insieme momenti di gioco libero dalle 20:30 alle 23:30.

Continuano le “Sinfonie d’Estate”. Il prossimo appuntamento è per sabato alle 21:15 nella splendida cornice del Belvedere dello Sparviero a Punta Ala, dove l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, sotto la direzione di Giovanni Pompeo, eseguirà musiche di Čajkovskij e Beethoven, con la straordinaria partecipazione della violinista Aiman Mussakhajayeva. L'ingresso è gratuito.