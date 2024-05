Un nuovo fine settimana di sport a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Ancora lo sport protagonista nel fine settimana a Castiglione della Pescaia e l’Amministrazione comunale è soddisfatta del positivo riscontro che gli eventi sportivi hanno sul paese e sui turisti che vengono travolti da spettacoli interessanti e pieni di vita. Un impatto buono e molto apprezzato, soprattutto dagli operatori turistici, che di questi momenti della stagione fanno particolarmente tesoro perché la primavera, insieme all’autunno, sono quelli che fanno la differenza sull’indotto economico e sulla presenze turistiche del comune costiero.



Le Giornate Europee dello Sport 2024 propongono dal 31 maggio al 2 giugno la Tappa Nazionale del Circuito BPER Beach Volley Italia Tour.

Si tratta di un evento esclusivo, promosso ed organizzato da BVM Beach Volley Maremma, che vedrà la partecipazione di oltre 100 tra i migliori atleti e atlete di beach volley del panorama italiano pronti a regalare spettacolo e competizione ai massimi livelli.

L’area del piazzale Maristella sul lungomare castiglionese sarà nuovamente una piccola cittadella dello sport.

«Castiglione della Pescaia – dichiara Walter Finocchi – sarà la protagonista della 2 tappa del BPER Beach Volley Italia Tour. Saranno 34 coppie nel maschile e 24 femminili tra qualifiche e tabellone principale, un boom incredibile che ha richiamato beacher provenienti da ogni parte d'Italia. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mettere in piedi un evento così importante che contribuirà a far conoscere ancora di più questa disciplina sportiva, e pronti ad accogliere il pubblico che assisterà a tre giornate di puro spettacolo».

Dal 30 maggio al 2 giugno, al Palazzetto dello Sport di Casa Mora si disputeranno invece le finali del Campionato Italiano di Hockey su pista Under 13. I ragazzi dell'Hc Castiglione, seguiti da Massimo Bracali e Federico Paghi, si sono dimostrati un gruppo affiatato ed omogeneo pronto a ben figurare nella competizione.

«Siamo contenti che Castiglione della Pescai sia stata scelta come sede per queste manifestazioni di importanza nazionale – commenta il presidente dell'Hc Castiglione Marcello Pericoli –. La settimana scorsa abbiamo avuto una grande affluenza di pubblico per le finali Under 15, e siamo convinti che possa ripetersi anche con i più piccoli dell'Under 13. Il livello di partecipazione è molto alto, sono 10 le squadre provenienti da tutta Italia, e tutti noi facciamo il tifo per i nostri ragazzi. Un grazie va ai preparatori, ai collaboratori, agli atleti, al pubblico che ci segue sempre numeroso, e al Comune che ci supporta in tutte le iniziative messe in campo».