Un nuovo eco-tomografo per la Mammografia di Grosseto

È stato donato dall’associazione Insieme in Rosa all’ospedale Misericordia

Grosseto: L’associazione Insieme in Rosa ha donato un nuovo strumento diagnostico all’ospedale Misericordia di Grosseto. Questo giovedì 26 giugno si è tenuta la cerimonia di consegna di un eco-tomografo di ultima generazione al reparto di Mammografia. Lo strumento ha un valore di oltre 90mila euro. Si tratta di un dispositivo avanzato che sostituisce un apparecchio datato e si affianca un analogo dispositivo, che la onlus ha donato nel 2022. Il risultato di questa iniziativa è quello di rafforzare ulteriormente la capacità del reparto di offrire diagnosi sempre più precise, rapide e non invasive.

Con i componenti dell’associazione e del personale della Mammografia erano presente le assessore del Comune di Grosseto, Chiara Vazzano; del Comune di Gavorrano, Francesca Mondei; di Castiglione della Pescaia, Sandra Mucciarini e l’assessore Sandro Marrini per il Comune di Follonica.

«In un reparto come questo - spiega Alessandra Buonavia, responsabile della Mammografia del ‘Misericordia’ - uno strumento del genere è essenziale, offre la possibilità di effettuare un esame complementare alla mammografia e lo integra fornendo ulteriori informazioni su eventuali lesioni evidenziate con il primo esame. L’ecografia è anche un esame di prima istanza nelle donne con età inferiore ai 40 anni in caso di nodulo palpabile di prima insorgenza. Ringrazio la onlus Insieme in Rosa e tutte le persone che hanno contribuito alla donazione».

«Il ringraziamento più grande va a tutti nostri sostenitori – afferma Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa – che ogni volta ci regalano la loro fiducia. Così come ai nostri volontari e alle “fatine” che mettono a disposizione il proprio tempo libero per il volontariato. Dietro a questa donazione, infatti, c’è il cuore pulsante di Insieme in Rosa, che ogni giorno raccoglie fondi con un solo obiettivo: fare in modo che gli ospedali della provincia di Grosseto siano sempre all’avanguardia, per garantire a tutte e tutti il meglio della prevenzione e delle cure senza dover affrontare lunghi viaggi. Riteniamo – conclude Guidi – che la nostra salute non debba avere confini e che la speranza debba abitare qui, nella nostra terra».

«Un’importante donazione dell’associazione Insieme in Rosa che integra lo strumentario della mammografia - dichiara il direttore medico di presidio Michele Dentamaro - Ringrazio tutti i cittadini che hanno contribuito all'acquisto dell'ecografo. La onlus dimostra ulteriormente la sua vicinanza all'ospedale. Vorrei esprimere il mio ringraziamento a tutti i professionisti della struttura e alla dottoressa Buonavia per il lavoro svolto in questi anni, visto che dal prossimo 1 luglio sarà in pensione, l'attività della Mammografia continuerà a garantire sempre elevata professionalità con altri dirigenti».