Un nuovo difensore per l'U.s. Grosseto 1912

Redazione Grosseto: L'U.S. Grosseto 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Bruni, classe 1997, difensore, proveniente dall'Arezzo. Leonardo verrà presentato agli organi di stampa e ai tifosi martedì 27 dicembre alle ore 18 presso l'Hotel Granduca. La società comunica di aver trasferito i seguenti calciatori, su esplicita richiesta degli stessi: Ciro Cipolletta al Casarano e Gianvincenzo Martino al Molfetta. Il calciatore Andrea Tripicchio viene invece trasferito all'Afragolese per scelta societaria.





