Un nuovo apparecchio per l’Audiologia pediatrica dell’Ospedale di Grosseto

Donazione della Fondazione CR Firenze all’ambulatorio di Audiometria

Grosseto: L'ambulatorio di Audiometria dell'Ospedale Misericordia di Grosseto può contare su una nuova strumentazione per l'audiologia pediatrica. Grazie alla donazione della Fondazione CR Firenze è stato possibile ottenere questo nuovo apparecchio che consente di eseguire prove di funzionalità uditiva nella prima infanzia, evitando così che le famiglie debbano rivolgersi a strutture lontane dalla nostra provincia.

«L'audiometria è un esame fondamentale per completare il processo diagnostico nei bambini con problemi uditivi identificati durante lo screening neonatale, così come per i piccoli pazienti con disturbi del linguaggio. In questi casi, è essenziale verificare l’integrità del sistema uditivo, specialmente per coloro che sono inseriti in percorsi di riabilitazione logopedica», dichiara il direttore della Uoc Otorinolaringoiatria di Grosseto, Simone Boccuzzi.

«Siamo lieti che grazie al nostro contributo tanti bambini e famiglie potranno usufruire di questa strumentazione importante in dotazione all’Ospedale Misericordia di Grosseto – afferma Carlo Vellutini, membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione CR Firenze - La Fondazione CR Firenze opera in sinergia con le strutture sanitarie locali con l’obiettivo fondamentale di tutelare il benessere e qualità di vita della comunità locale

Le prestazioni di diagnostica ambulatoriale saranno gestite dal personale Tecnico Sanitario del Dipartimento diretto dalla dottoressa Cardelli, e saranno disponibili su prenotazione Cup: «Questo strumento è una novità per l’ospedale Misericordia - dichiara Mariano Genovese, dirigente delle Professioni tecnico sanitarie - ci consentirà di fare diagnosi su bambine e bambini dai 3 ai 5 anni al fine di intervenire sulle capacità uditive, fondamentali per l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio».

«Esprimiamo la nostra più sincera gratitudine alla Fondazione CR Firenze, al presidente Bernabò Bocca, al direttore Gabriele Gori e ai rappresentanti grossetani, il consigliere di amministrazione Carlo Vellutini e il membro del Comitato di Indirizzo Francesca Peri, per il loro sostegno e impegno verso la salute e il benessere dei più giovani», dichiara il dottor Michele Dentamaro, delegato a rappresentare la direzione sanitaria della Asl Toscana sud est.