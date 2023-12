Un Natale nel segno della cultura nei Musei di Maremma, orari ed eventi

Grosseto: I musei e i luoghi di cultura del Sistema Musei di Maremma in Provincia di Grosseto (in totale 48 strutture) sono quasi tutti aperti nel periodo natalizio con molti eventi tra mostre, laboratori didattici, visite guidate e molto altro. Una opportunità per scoprire durante le feste l’arte, l'archeologia, il passato minerario e la cultura della Maremma. Questi gli appuntamenti più importanti, programma completo sul sito: www.museidimaremma.it o sulle pagine social dei Musei di Maremma.



A Grosseto il Polo Culturale Le Clarisse – Museo Collezione Luzzetti, è aperto dal giovedì al venerdì ore 10 - 13 e 17 - 20, sabato e domenica dalle 10 13 e 16 – 19, chiusura anticipata il 24 e il 31 alle ore 18 e chiuso Natale e Capodanno. Tra gli eventi in programma fino al 7 gennaio ospita la mostra “Dune - Arti Paesaggi Utopie”, che vuole rappresentare il ciclo di esperienze artistiche contemporanee del vasto progetto di “Arte nella natura”, che si è svolto in diversi luoghi del Parco Regionale della Maremma la scorsa estate. Info: 0564488066, e-mail: collezioneluzzetti@gmail.com.

Il Museo archeologico e d’Arte della Maremma (Maam) è aperto dal martedì al giovedì ore 9.30 – 13.30 e sabato e domenica 10 – 13 e 16 - 19. Il 24 e il 31 dicembre orario continuato dalle 10 alle 16. Chiuso Natale e Capodanno. Tra gli eventi una serie di campus per bambini e ragazzi dal titolo: “Arte e Artigianato degli Etruschi”. Il 23 dicembre invece laboratorio didattico “Le fiabe di Natale”. Da non perdere la mostra “Honesta Missio: il diploma di Valerius Clemens” esposta nelle sale del museo fino al 21 gennaio dedicata al diploma militare di Campagnatico, un raro documento in bronzo di epoca romana. Info: 0564488752, e-mail: accoglienzamaam@gmail.com.

Il Museo di Storia Naturale della Maremma, sempre a Grosseto che racconta gli ambienti naturali e la biodiversità della Maremma, è aperto dal giovedì alla domenica ore 10 – 13 e 16 – 19. Aperto anche martedì 26 dicembre ma chiuso per Natale e Capodanno. Tra gli eventi due laboratori per grandi e piccini venerdì 29 dicembre e giovedì 4 gennaio con inizio alle ore 17 per scoprire le forme e i materiali della natura, a seguire visita guidata. Prenotazioni: e-mail: segreteria@museonaturalemaremma.it, tel. 0564488571

Sulle colline del tufo a Pitigliano, detta anche la “Piccola Gerusalemme”, è possibile visitare il Museo Ebraico con la Sinagoga e il Ghetto tutti i giorni orario 10 – 12.30 e 14.30 – 16.30. Chiuso tutti i sabati e il giorno di Natale, info: lapiccolagerusalemme@gmail.com





Il Parco Archeologico Città del Tufo di Sorano dal 26 dicembre al 7 gennaio osserva questi orari. La necropoli di Sovana ore 10 – 17 (ultimo ingresso ore 16), Museo di San Mamiliano, Sovana ore 10 – 13 e 14 – 17, Palazzo Pretorio sempre a Sovana solo il sabato e la domenica ore 10 – 13 e 14 – 17; Museo civico archeologico Fortezza Orsini, Sorano ore 10 – 12 e 15 – 17. Visite guidate ai camminamenti sotterranei ore 12 e 14. Tra gli eventi visite guidate nella Necropoli Etrusca di Sovana con le sue tombe monumentali scavate nel tufo il 30 e 31 dicembre, l’1, 4, 5 e 6 gennaio alle ore 10.30, 12 e 15. Prenotazione obbligatoria: tel. 3201768210, e-mail: info@leviecave.it.





A Saturnia il Polo Culturale Pietro Aldi è aperto ad ingresso libero il martedì, giovedì e venerdì ore 9 – 12.30, il mercoledì dalle 17 alle 19 e il sabato ore 9- 12.30 e 16 – 19. Chiuso la domenica e lunedì, Natale, il 31 dicembre e Capodanno. Nelle sue stanze si può visitare fino al 4 aprile 2024 la mostra “Passioni di un collezionista. Dipinti fiamminghi e olandesi del Cinque e Seicento” e l’esposizione permanente Pietro Aldi. Info: telefono, 3381224322, e-mail: info@poloaldi.it

A Vetulonia, Comune di Castiglione della Pescaia, il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi, che custodisce importanti reperti provenienti dalle necropoli etrusche della zona, è aperto tutti i giorni dalle 10 alle ore 16 escluso il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. Il 24 dicembre il biglietto d’ingresso sarà in via eccezionale di 1 euro e sono stati organizzati eventi per grandi e piccini. Info: 0564948058.





A Gavorrano il Geomet (Museo della Geodiversità e delle Miniere) sarà aperto dal 26 al 31 dicembre e dal 6 al 7 gennaio in orario 10 – 13 e si può visitare insieme alle gallerie minerarie. Il museo si trova presso la Porta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere a Gavorrano (Piazzale Livello+240 – Pozzo Impero), consigliata la prenotazione, mail: info@parcocollinemetallifere.it.





A Massa Marittima dal 22 dicembre al 7 gennaio tutti i musei, Museo Archeologico Camporeale, Museo di San Pietro all’Orto, Museo Subterraneo e della Miniera e Torre del Candeliere, sono aperti, escluso Natale e Capodanno con orario 9.30 - 13 e dalle 14 - 18. Tra gli eventi tre laboratori per bambini il 22, il 29 dicembre e per la Befana in collaborazione con la Casina di Babbo Natale, e due visite guidate in città il 30 dicembre ore 10 partenza dal Museo Archeologico, con il “Trekking delle sette chiese” e il 4 gennaio, sempre alle ore 10 passeggiata a “Cittanova” alla scoperta di questa parte della città partendo dal Museo di San Pietro all’Orto, poi al chiostro di Sant’Agostino fino alla Torre del Candeliere e le mura medievali. Info: 0566906525, e-mail: accoglienzamuseimassa@gmail.com.





Al Magma di Follonica, Museo delle Arti in Ghisa della Maremma area ex Ilva, è aperto dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19 escluso Natale e Capodanno. Tra gli eventi venerdì 29 dicembre alle 17.30 sarà inaugurata la mostra “Materia memoria” dal progetto “E’ di sostanza Sferzante”. In più laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni il 22, il 27 e il 30 dicembre. Info e prenotazioni: 056659027, e-mail: frontoffice@magmafollonica.it

Sul Monte Amiata il Polo Museale di Arcidosso, che nella Fortezza Aldobrandesca riunisce ben sei musei, tra cui il Museo David Lazzaretti, il museo del Paesaggio Medievale e il MACO (Museo di Arte e Cultura Orientale) è aperto dal 22 dicembre al 7 gennaio, la mattina dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Chiuso nei giorni di Natale, il 31 dicembre e Capodanno. Info: e-mail: locoarcidosso@yahoo.it

Per info e orari su tutti gli altri musei: www.museidimaremma.it